США готовятся применить климатическое оружие против России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Конгресс и Белый дом приняли пятилетний план по «климатическим интервенциям». Об этом сообщает РИА Новости. План предусматривает разработку технологий, которые позволят управлять климатом. Таким образом США планируют не допустить доминирования России в сельском хозяйстве.

Эксперты отмечают, что именно сфера сельского хозяйства — наиболее слабое место в экономике США. Жара и засуха ежегодно уничтожает пригодные для пахоты земли.

Цель программы заключается в том, чтобы управлять солнечной радиацией. Американцы собираются распылять в верхних атмосферных слоях диоксид серы, который образует особый слой для отражения лучей, что в итоге приведет к снижению температуры.

Ученые выступают категорически против таких вмешательств, так как невозможно спрогнозировать, как это скажется на климате в других частях планеты.

— Есть опасения, что за пределами слоя диоксида серы поднимется температура, вызвав катастрофическую волну тепла по всему миру. Это так называемый эффект температурного долга. Если постоянно не пополнять запас аэрозолей в стратосфере, отражающий слой критически истощится и температура на планете может подскочить буквально за одну ночь, — предупреждают ученые.

Эксперты по безопасности также пророчат негативные последствия применения таких технологий. Это может привести к климатической войне, заявляют они.

Ранее KP.RU рассказывал, что США создали на территории Украины лаборатории, в которых разрабатывается биологическое оружие. Его планируют протестировать на гражданах Украины, России и других стран поблизости.