Полиция Молдавии задерживает транспорт с протестующими

Полиция Молдавии не пускает людей к месту проведения протестов в Кишиневе Фото: REUTERS

Сторонники оппозиционного "Движения для народа" перекрыли дорогу на севере Молдавии, после того, как полицейские задержали транспорт, тем самым не дав им добраться до Кишинева на антиправительственный митинг. Об этом сообщает РИА Новости в воскресенье, 12 марта 2023 года.

Источник агентства в оппозиционной молдавской партии "Шор" сообщил, что всего в Кишинев должны были прибыть 14 автобусов с желающими принять участие в акции протеста, но в итоге транспорт вернулся в гаражи.

Напомним, массовые акции протеста проходят в Молдавии на фоне роста цен на коммунальные услуги.

Как ранее писал сайт KP.RU, президент Молдавии Майя Санду в середине февраля заявила, что в стране готовились попытки изменения конституционного строя, призвав парламент республики ужесточить законодательство в сфере безопасности.

По ее словам, предусматривалось привлечение граждан из других стран. Президент обвинила в попытке данных диверсий несколько оппозиционных сил, в том числе партию "Шор", призвав парламент страны побыстрее разработать проекты, дающие прокуратуре, а также Службе информации и безопасности, "возможность бороться с соответствующими рисками".