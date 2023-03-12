Путин посетит один из регионов России на следующей неделе

Владимир Путин Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин посетит один из российских регионов на следующей неделе. Об этом говорится в программе "Москва. Кремль. Путин". Фрагмент передачи опубликовал в своем телеграм-канале журналист Павел Зарубин.

В ролике также говорится, что глава государства планирует принять участие в пленарном заседании съезда Российского союза промышленников и предпринимателей и выступить на коллегии генпрокуратуры.

Ожидается и участие российского лидера в мероприятиях по случаю девятой годовщины воссоединения Крыма с Российской Федерацией.

Напомним, Крым вошел в состав России в марте 2014 года по итогам референдума, который прошел после государственного переворота на Украине. По результатам голосования почти 97% жителей полуострова высказались за вхождение в состав РФ.

Как ранее писал сайт KP.RU, Владимир Путин в видеоформате принял участие в открытии движения по Большой кольцевой линии Московского метрополитена (БКЛ), которое состоялось в начале марта. Российский лидер также поздравил с открытием движения по БКЛ жителей столицы и Московской области.