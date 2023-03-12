Российские военные заявили о готовности ко встрече с западными танками Фото: REUTERS

Российские военные готовы к встрече с западной техникой. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на слова танкиста с позывным Большой.

Первые западные танки уже поступили Киеву.

— Да, слышал, «Леопарды», «Абрамсы» и «Челленджеры». Мы готовы на 100 процентов защитить нашу Родину. Изучали технические характеристики, куда можно поразить машину, — поделился танкист.

Как рассказал военный, для поражения танка Leopard нужно бить с левой стороны от механика, так как там находится боеукладка. При этом и другие удары по западным танкам опасны.

— С правой стороны если попадаешь — они сидят втроем друг за другом — ты поражаешь троих членов экипажа как минимум. И с левого борта в районе башни тоже находится боекомплект у них. Это «Леопард». «Абрамс» легко поразить под башню, — отметил Большой.

Также военный заверил, что ВС РФ готовы ко встрече всех видов западных танков.

Ранее советник Пушилина Ян Гагин сообщал, что первые Leopard были замечены в районе Артемовска. Погодные весенние условия помешают ВСУ эффективно их использовать, уверен он.