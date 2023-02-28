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НовостиПолитика28 февраля 2023 10:19

Советник Пушилина сообщил о появлении танков Leopard в районе Артемовска

Весенняя распутица затруднит движение таких тяжелых машин, считает помощник Пушилина
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
В ДНР сообщили о появлении танков Leopard в районе Артемовска

В ДНР сообщили о появлении танков Leopard в районе Артемовска

Фото: REUTERS

Танки Leopard были замечены в районе Артемовска Донецкой народной республики, сообщил советник временно исполняющего обязанности главы ДНР Ян Гагин.

«Были заявления о том, что в районе Артемовска появлялись танки Leopard. Это такая же цель, как и все остальные, сенсации делать из этого не стоит», – сказал он в эфире телеканала «Россия 1».

Советник Дениса Пушилина добавил, весенняя распутица затруднит движение таких тяжелых машин как Leopard.

Напомним, на прошлой неделе министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что поставленные Варшавой танки Leopard уже находятся на территории Украины.

Изначально в Министерстве обороны Польши сообщили, что Варшава поставит Киеву танки Leopard в марте 2023 года, уточнив, что пока украинские военные проходят обучение в республике. Позже Bloomberg сообщил о планах польских властей отправить на Украину первую партию машин Leopard 24 февраля.