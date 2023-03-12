Российские средства ПВО сбили два украинских вертолета Ми-8 в Запорожской и Харьковской областях

Российские средства ПВО сбили два вертолета Ми-8 ВСУ Фото: Александр КОЦ

Российские системы противовоздушной обороны сбили в Запорожской и Харьковской областях два вертолета Ми-8 Воздушных сил Украины.

Как уточнили в ходе официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков, вертолеты были сбиты в районах населенных пунктов Темировка и Двуречная. Кроме того, за прошедшие сутки были перехвачены семь снарядов реактивных систем залпового огня HIMARS» и «Ураган и уничтожен беспилотник Вооруженных сил Украины в районе населенного пункта Червоный Маяк Херсонской области.

Напомним, в начале марта Воздушно-космические силы (ВКС) России сбили в районе Красноармейска Донецкой народной республики украинский самолет Су-24. За день до этого российские истребители сбили в ходе боевых действий украинские самолет Су-24 и вертолет Ми-8. Подразделения ПВО добавили в этот список Су-25, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS и 14 беспилотников.