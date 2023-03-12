Российские войска уничтожили до 100 военнослужащих ВСУ на Краснолиманском направлении Фото: Александр КОЦ

Вооруженные силы России уничтожили на Краснолиманском направлении до 100 украинских военнослужащих, сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков.

«За сутки на данном направлении уничтожено до 100 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, четыре пикапа, гаубица Д-30 и самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», – рассказал генерал-лейтенант в ходе брифинга.

Как уточнил Конашенков, на Красно-Лиманском направлении российскими силами была поражена живая сила и техника ВСУ в районах населенных пунктов Площанка Луганской народной республики, а также Терны, Ямполовка и Григоровка Донецкой народной республики.

Ранее офицер Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что Вооруженные силы Украины на Краснолиманском направлении переходят в глухую оборону. По его словам, об этом свидетельствуют активные фортификационные работы, которые ведутся украинской армией в селах Заречное, Терны и Ямполь. В частности, проводится инженерное дооборудованиие позиций.