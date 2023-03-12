Командир ВСУ Ярославский допустил попадание украинских войск в котел в Артемовске Фото: REUTERS

Вооруженные силы Украина могут попасть в Артемовске в котел, как это произошло в Дебальцево в 2015 году, считает командир одного из подразделений ВСУ Денис Ярославский.

«Противник пытается прежде всего перерезать логистику. Мы понимаем, что может быть повторение Дебальцево. Такая же ситуация, когда трассы отрезаны и целенаправленный выход войск может поставить под удар всю колонну», – заявил он в эфире Espreso.tv.

Ярославский отметил, что в Артемовске борьбы идет за каждый переулок, и ВСУ становится все тяжелее удерживать каждый дом.

Напомним, ранее командир отряда специальногог назначения «Ахмат» Апты Алаудинов допустил возможность попытки ВСУ разблокировать Артемовск. Киев сконцентрировал для этого три группировки, заявил он.

Военкор KP.RU Александр Коц рассказывал об обстановке в Артемовске из эпицентра самой горячей точки спецоперации на Украине.