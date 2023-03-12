Захарова назвала очередным фейком и инфоатакой приписанные ей слова о «битве элит» в России Фото: Иван МАКЕЕВ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала фейком и очередной информационной атакой сообщения о том, что она якобы подтвердила существующую в России «битву элит», которая мешает контролю над инфопространством. Либералы регулярно распространяют ложь, отметила она.

Информация о якобы произнесенных Марией Захаровой словах о существовании в России «битвы элит», которая не позволяет Кремлю контролировать информационное пространство, появилась в нескольких Telegram-каналах, среди которой блог редакции немецкого СМИ, признанного в России иноагентом.

— Какой только чуши о себе я не читала. Видимо, настолько сильно я достала либеральную элиту, что начали придумывать уже в художественном ключе. Разослали одни и те же методички с ключевыми словами «Кремль», «не в состоянии», «не может», — прокомментировала вбросы Захарова.

Дипломат добавила, что это была очередная инфоатака, которая будет не последней. Она напомнила, что ранее уже были опровергнуты фейки про существующий у нее паспорт США, дорогие вещи и сумки, а также о том, что она родила в Америке ребенка.

— Запомните и передайте другим: если где-то напишут, что я рассказываю о том, что мы не выдержим, не выстоим, не сможем, значит, это была не я, — подытожила Захарова.

Ранее «Марупольская Мадонна» Марианна Вышемирская рассказала KP.RU о том, что ее фейк-фото отказались опровергать на Западе.