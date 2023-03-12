В США предупредили администрацию Байдена о кризисе банковской системы Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Администрации президента Соединенных Штатов Джо Байдена грозит кризис банковской системы, если правительство страны не сможет спасти Silicon Valley Bank (SVB), предупреждают американские СМИ.

Как пишет издание Axios, банки не хранят депозиты в сейфе, а выдают кредиты юридическим и физическим лицам, поэтому, SVB, вероятнее всего, разорится, если вкладчики потребуют вернуть все свои средства сразу. В этом случае, сотни миллиардов долларов корпоративных депозитов, возможно, уйдут из региональных банков в так называемые системно значимые банки или казначейские векселя, отмечается в сообщении.

В краткосрочной перспективе администрации Байдена нужно будет найти покупателя бизнеса SVB с большим капиталом, говорится в статье. Это позволило бы клиентам получить доступ к своим деньгам и обеспечило бы спокойствие, которое препятствует бегству банков в другие места, подчеркивает издание.

Как писал сайт KP.RU, регулирующие органы штата Калифорния приняли решение о закрытии обанкротившего Silicon Valley Bank (SVB), который стал самым крупным банком, рухнувшим в США после финансового кризиса 2008 года.