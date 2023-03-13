Никарагуа приостановила дипотношения с Ватиканом после слов Папы Римского о «грубой диктатуре»

Никарагуа приостановила дипотношения с Ватиканом. На фото: президентский дворец в столице Никарагуа. Фото: REUTERS

Никарагуа приостановила дипотношения с Ватиканом. Об этом сказано в сообщении дипломатического никарагуанского ведомства.

«Правительство Никарагуа вынуждено было приостановить дипломатические отношения между Ватиканом и Никарагуа», - говорится в сообщении МИД.

В сообщении не указаны причины приостановки дипотношений. В то же время в нем указано, что решение базировалось на «информации, раскрытой источниками, связанными с католической церковью».

Ранее агентство Reuters сообщало, что правительство Никарагуа приняло решение о закрытии посольства Ватикана в Манагуа и диппредставительства Никарагуа при Ватикане. Это заявление было сделано после того, как папа Римский Франциск подверг критике преследование католических священнослужителей в Никарагуа и сравнил систему управления в этой стране с «грубой диктатурой».

Ранее Папа Римский высказался об украинском конфликте. Он заявил, что в украинском конфликте замешаны «имперские интересы» разных стран. Понтифик назвал Владимира Путина «культурным человеком» и рассказал о готовности встретиться с ним.

Напомним, в 2022 году Республика Никарагуа официально разрешила размещать на своей территории российские войска. А также боевые самолёты — на аэродромах, и корабли ВМФ РФ — в портах. Подробности здесь на KP.RU.