Львова-Белова заявила о договоренности с курдами о возвращении еще 200 российских детей из Сирии

Львова-Белова заявила о договоренности с курдами о возвращении 200 российских детей. Фото: страница Львовой-Беловой ВКонтакте.

Еще 200 российских детей в ближайшее время вернутся в РФ из Сирии. Об этом заявила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова. По словам омбудсмена, об этом уже достигнута договоренность с представителями курдов.

«С руководством курдской стороны договорились о вывозе еще 200 детей в ближайшее время несколькими партиями», - сказала Львова-Белова журналистам после возвращения из Сирии в воскресенье 12 марта.

Напомним, в воскресенье 12 марта из Сирии в Россию вернулись 56 детей. Об этом Львова-Белова рассказала в социальных сетях, отметив, что из Сирии удаётся вывезти всё большие группы детей.

Зачем Россия возвращает детей, чьи родители сбежали в другие страны воевать за террористов, читайте здесь на KP.RU.

Кто такая Мария Львова-Белова - уполномоченный по правам ребенка в России: мама 22 детей, помогающая сиротам с инвалидностью. Подробности здесь на KP.RU.