С Байконура стартовала ракета-носитель «Протон-М» со спутником-ретранслятором «Луч-5Х»

С Байконура стартовала ракета-носитель со спутником. Иллюстративное фото. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

С космодрома Байконур в ночь на понедельник 13 марта стартовала ракета-носитель «Протон-М». Об этом сообщает пресс-служба госкорпорации «Роскосмос».

Сообщается, что ракета стартовала в 02.13 по московскому времени. Она несла разгонный блок «Бриз-М» и спутник «Луч-5Х». Это спутник-ретранслятор, группа спутников «Луч» уже работает в космосе.

«Ракета отработала штатно, разгонный блок отделился от третьей ступени ракеты и выводит спутник на заданную орбиту», - сообщили в «Роскосмосе». Предполагается, что спутник выйдет на орбиту в 11.15.

Тем временем россиянка Анна Кикина вернулась на Землю из космической командировки, которая длилась 157 суток или пять месяцев. О том, как прошла космическая экспедиция Анны Кикиной, читайте здесь на KP.RU.

Ранее российский экипаж МКС рассказал о космических буднях во время прямого включения со станции.

Семь малоизвестных фактов об МКС здесь на KP.RU.