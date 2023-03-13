Фильм «Всё, везде и сразу» получил премию «Оскар» за "Лучший оригинальный сценарий" Фото: REUTERS

Фильм «Всё, везде и сразу» получил «Оскар» как лучший фильм в этом году. Об этом было объявлено в воскресенье, 12 марта, на 95-й церемонии вручения наград Американской академии киноискусств.

Режиссерами картины стали Дэн Кван и Дэниэль Шайнерт, которые также получили премию за лучшую режиссуру. Кроме того, «Всё, везде и сразу» получил награды за лучшую актрису, лучшие мужскую и женскую роли второго плана, лучший монтаж, а также лучший сценарий.

Напомним, сюжет картины рассказывает о владелице прачечной Эвелин, которая узнает, что способна путешествовать по параллельным вселенным, а также получать доступ к воспоминаниям другой версии себя.

Как писал сайт KP.RU, «Всё везде и сразу» получил семь наград из 11 номинаций, в которых была выдвинута. Главная актриса Мишель Йео получила также премию «Оскар». Лучшим актером стал вернувшийся на экраны Брендан Фрейзер, который исполнил главную роль в фильме «Кит».

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