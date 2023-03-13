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НовостиПолитика13 марта 2023 4:59

Пленный украинский солдат заявил, что новобранцев ВСУ отправляют на фронт через два дня подготовки

По словам украинского военного, заключение медкомиссии о его негодности проигнорировали
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Пленный украинский солдат заявил, что новобранцев ВСУ отправляют на фронт через два дня подготовки

Пленный украинский солдат заявил, что новобранцев ВСУ отправляют на фронт через два дня подготовки

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сдавшийся в плен под Авдеевкой в Донецкой народной республике (ДНР) украинский солдат из 53-й бригады заявил, что его отправили на фронт всего после через два дня подготовки, а заключение медкомиссии о его негодности проигнорировали. Об этом пишет РИА Новости.

Как заявил украинский военнопленный, во время повторной медкомиссии заявили, что с его больными спиной и ногой должны комиссовать. «Я на следующий день пришел в военкомат, собрать свои документы - чтоб отдали мне, чтоб меня больше не трогали. Они сказали: "Нет!"» - рассказал украинский солдат.

По словам бойца Вооруженных сил Украины (ВСУ), в его военном билете написали, что он якобы прошел обучение в 2021 году, после чего у него забрали документы, отправив в 53-ю бригаду. Новобранец ждал получения обмундирования около двух недель, а позже его вместе с другими мобилизованными отправили на короткое обучение, которое длилось два дня.

«На второй день показали, как стрелять из АК-74, один раз из РПГ дали выстрелить и один раз кинуть гранату», - рассказал он.

Напомним, ранее пленный украинский солдат рассказал, как офицеры ВСУ угрожали расстрелять новобранцев за отступление с передовой.