Пленный украинский солдат заявил, что новобранцев ВСУ отправляют на фронт через два дня подготовки Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сдавшийся в плен под Авдеевкой в Донецкой народной республике (ДНР) украинский солдат из 53-й бригады заявил, что его отправили на фронт всего после через два дня подготовки, а заключение медкомиссии о его негодности проигнорировали. Об этом пишет РИА Новости.

Как заявил украинский военнопленный, во время повторной медкомиссии заявили, что с его больными спиной и ногой должны комиссовать. «Я на следующий день пришел в военкомат, собрать свои документы - чтоб отдали мне, чтоб меня больше не трогали. Они сказали: "Нет!"» - рассказал украинский солдат.

По словам бойца Вооруженных сил Украины (ВСУ), в его военном билете написали, что он якобы прошел обучение в 2021 году, после чего у него забрали документы, отправив в 53-ю бригаду. Новобранец ждал получения обмундирования около двух недель, а позже его вместе с другими мобилизованными отправили на короткое обучение, которое длилось два дня.

«На второй день показали, как стрелять из АК-74, один раз из РПГ дали выстрелить и один раз кинуть гранату», - рассказал он.

Напомним, ранее пленный украинский солдат рассказал, как офицеры ВСУ угрожали расстрелять новобранцев за отступление с передовой.