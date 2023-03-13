В Китае повышение оборонного бюджета США назвали сигналом приближения мировой войны Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Увеличение оборонного бюджета Соединенных Штатов говорит о приближении мировой войны. Об этом пишет издание Global Times.

«Высокие траты США на оборону говорят о большом риске глобальной войны», - сказано в статье, где отмечается, что руководство Китая придерживается оборонительной политики, тогда как американские власти действуют агрессивно.

В материале отмечается, что в текущем году утвержденный президентом США Джо Байденом бюджет страны на оборону в четыре раза превышает оборонный бюджет КНР. Говорится также и о том, что большая часть бюджета США уходит на разработку нового наступательного вооружения.

Журналист заявляет, что военно-промышленный комплекс играет одну из ключевых ролей в политике США, поэтому американские власти хотят тратить бюджет на оборону, а не на нужды граждан. По его словам, миллионерам с Уолл-стрит будет выгоден глобальный конфликт как способ заработать деньги.

Напомним, бюджет США предусматривает оказание серьезно финансовой поддержке Киеву и Вооруженным силам Украины (ВСУ). Сам президент США Джо Байден назвал заявил, что главный финансовый документ «венчает год исторического прогресса».