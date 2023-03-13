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НовостиПолитика13 марта 2023 5:45

Марочко заявил, что ВСУ испытывают нехватку горюче-смазочных материалов на Кременском направлении

По словам подполковника, украинским войскам урезали выделение материальных средств
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Марочко заявил, что ВСУ испытывают нехватку горюче-смазочных материалов на Кременском направлении

Марочко заявил, что ВСУ испытывают нехватку горюче-смазочных материалов на Кременском направлении

Фото: REUTERS

Военный эксперт, подполковник Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) испытывают нехватку горюче-смазочных материалов (ГСМ) на кременском участке в Донбассе.

«Подразделениям вооруженных формирований Украины, выполняющим задачи на сватовско-кременском участке, урезали выделение материальных средств. Больше всего это коснулось ГСМ», - приводит РИА Новости слова подполковника, который уточнил, что «лимиты, которые ранее и так выделялись не в полном объеме, теперь сократили еще практически на четверть».

Напомним, ранее Марочко сообщил, что украинская армия бросает раненых сослуживцев под Кременной, отметив, что на данный момент в лесах под Кременной идет наступление Вооруженных сил (ВС) России и российские войска обнаруживают там большое количество украинских солдат.