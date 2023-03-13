Политик Филиппо призвал французов выйти на марш протеста, чтобы не идти на поводу у Запада

Политик Филиппо призвал французов выйти на "национальный марш за мир" Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Политик Флориан Филиппо призвал жителей Франции выйти на "национальный марш за мир", чтобы страна не шла на поводу у Запада и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, которые ведут мир к глобальному конфликту. Соответствующий призыв опубликован в сети микроблогов Twitter.

"Давайте продвигать идею мира! Пусть Франция перестанет идти на поводу у Урсулы и ЕС", - написал Филиппо.

Французский деятель обратил внимание, что с приближением поражения режима главы Украины Владимира Зеленского НАТО предпринимает все более радикальные действия.

В качестве примера политик привел ситуацию с подрывом "Северных потоков". Это несет угрозу превращения украинского конфликта в глобальный, уверен Филиппо.

По его словам, чтобы выразить свое недоверие подобной политике, нужно выйти на "национальный марш за мир", который состоится в Париже 18 марта 2023 года.

Напомним, в феврале Флориан Филиппо заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон ведет страну к войне.

"Этот человек, подчиняющийся американским ястребам, приведет нас к войне, если мы его не остановим", - подчеркнул политик.

Как писал сайт KP.RU, Филиппо также заявлял, что Соединенным Штатам просто необходим конфликт глобального масштаба, который даст возможность уничтожить Европу и упрочить ведущую роль доллара в мире.