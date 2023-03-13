Марочко заявил, что в ВСУ вербуют женщин с химическим и биологическим образованием

ВСУ набирают женщин с биологическим и химическим образованием Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Украинские военкоматы активизировали работу по вербовке женщин в Вооруженные силы Украины (ВСУ), особенно тех, у кого есть биологическое и химическое образование. Об этом сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

"Отмечается увеличение спроса на тех, кто имел гражданское образование в области химии, биологии, биотехнологии, ветеринарной медицины", - уточнил Марочко.

По его словам, приоритет отдается украинкам в возрасте от 22 до 45 лет.

Как ранее писал сайт KP.RU, Андрей Марочко прокомментировал последние действия командования ВСУ. В частности, лихорадочные попытки мобилизовать всех, кого только можно, например, женщин-военнослужащих, а также признание растущих потерь.

По его словам, ВСУ предлагают женщинам подписывать контакты. Для этого были приняты новые нормативно-правовые акты, в том числе расширен перечень военно-учетных специальностей, на которые могут быть приняты представительницы прекрасного пола.