Пленный солдат ВСУ заявил, что в составе украинской армии много наркозависимых и осужденных Фото: REUTERS

Сдавшийся в плен под Авдеевкой в Донецкой народной республике (ДНР) украинский солдат из 53-й бригады сказал, что в Вооруженных силах Украины (ВСУ) почти нет идейных военных, однако много наркозависимых, а также осужденных, которые идут служить для снятия судимости.

«Они идут туда с тем расчетом, чтобы им сняли судимость. А хотят сражаться или нет, я не знаю. Идейных нет. Один оформил себе троих детей, чтобы уйти оттуда не через тюрьму. Просто по знакомым детей пособирал, оформил на себя, якобы он опекун», - приводит РИА Новости слова пленного украинского солдата, который уточнил, что если троих детей опекаешь, «то тебя списывают с армии».

Напомним, военнопленный также рассказал о том, что его отправили на фронт всего через два дня подготовки, а также проигнорировали заключение медкомиссии о его негодности.

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