ФСБ задержала жителя Новгородской области за работу на украинскую разведку

В Новгородской области задержан россиянин, работавший на украинскую разведку Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сотрудники управления ФСБ России по Новгородской области задержали россиянина, который действовал в интересах украинской разведки. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По версии силовиков, мужчина пытался склонить мобилизованных граждан России к действиям в пользу Вооруженных сил Украины (ВСУ). В частности, он призывал к передаче данных о расположении российских воинских частей, похищению боевой техники и добровольной сдаче в плен, говорится в сообщении.

Против задержанного возбуждено уголовное дело. По решению суда ему назначена мера пресечения в виде ареста сроком на два месяца.

Как ранее писал сайт KP.RU, сотрудники ФСБ задержали в Москве 46-летнего гражданина Украины, который по заданию Службы безопасности Украины (СБУ) совершил два диверсионных акта на объектах инфраструктуры Московской железной дороги.

Задержанный, по команде куратора из СБУ, в ночное время устроил поджоги двух шкафов сигнализации, централизации и автоматической блокировки Московской железной дороги. У диверсанта изъяты средства связи и электронные носители информации, содержащие фото и видеоотчеты, а также переписка с сотрудником СБУ.

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