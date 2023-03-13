В России расширили список продукции для параллельного импорта Фото: REUTERS

Министерство промышленности и торговли РФ приняло решении увеличить список товаров для параллельного импорта, добавив в него продукцию шведской компании IKEA, а также американских производителей игрушек Hasbro и Mattel. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на приказ ведомтсва.

Кроме того, в расширенный список также вошли Logitech, Nintendo, бренды косметики и парфюмерии (Kerastase, Yves Saint Laurent), моторных масел (Shell Helix, Rimula).

Отмечается, что данные изменения имеют точечный характер, а связаны с дополнением списка разрешенной для параллельного импорта продукции. При этом есть и исключение из перечня некоторых марок, которые возобновили поставки в Россию.

В заявлении ведомства говорится о том, что стимулирование импорта направлено на ниши, в которых отечественным производителям необходимо больше времени для обеспечения потребностей промышленных предприятий.

Напомним, в декабре прошлого года руководитель Федеральной таможенной службы (ФТС) Владимир Булавин заявил, что с мая 2022 года в Россию в рамках параллельного импорта было ввезено товаров на сумму свыше 20 миллиардов долларов.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

Никита Кричевский: Нашу нацию санкциями не перешибить. У нас генетическое умение обходить запреты (подробнее)