В Россию по параллельному импорту ввезли товаров на более чем 20 миллиардов долларов с мая 2022 Фото: Shutterstock

С мая этого года в Россию в рамках параллельного импорта было ввезено товаров на сумму более чем в 20 миллиардов долларов, сообщил руководитель Федеральной таможенной службы (ФТС) Владимир Булавин.

«По моему, решение было принято в начале мая. За это время ввезено 2,4 миллиона тонн товаров на сумму свыше 20 миллиардов долларов. Это, прежде всего, автомобили, станки, оборудование, технологические линии, но есть и товары легкой промышленности», – рассказал он в эфире телеканала «Россия 24».

По словам главы ФТС, механизм параллельного импорта не повлиял на рост объема контрафактной продукции, поскольку в его рамках ввозится главным образом оригинальная продукция. Он добавил, что в этом году сотрудники ФТС изъяли более семи милллионов единиц контрафактной продукции.

Напомним, ранее Генеральная прокуратура России предложила Министерству промышленности и торговли РФ расширить перечень товаров, разрешенных для ввоза в страну по схеме параллельного импорта.

Как писал сайт KP.RU, в начале ноября Минпромторг России включил алкоголь в перечень товаров, разрешенных для ввоза в рамках параллельного импорта.