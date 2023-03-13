Дроны-камикадзе «Ланцет» доработаны с учетом опыта спецоперации Фото: REUTERS

Дроны-камикадзе «Ланцет» были доработаны, учитывая опыт проведения специальной военной операции (на Украине. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на источник в оборонно-промышленном комплексе (ОПК).

Как передает собеседник агентства, из опыта применения в ходе проведения спецоперации была модернизирована базовая версия - «Изделие-52», которая оснащена двойным Х-образным оперением. Дрон получил новую оптико-электронную систему наведения, а также управления с новым программным обеспечением.

Источник издания также заявил о более мощной части барражирующего боеприпаса. По его словам, это позволяет гарантировано поражать типовые для «Ланцета» цели, такие как танки, гаубицы, бронетехнику, а также радиолокационную станцию (РЛС) и зенитно-ракетные комплексы (ЗРК).

Напомним, накануне Минобороны РФ представило видео уничтожения «Ланцетом» британского ЗРК Stormer HVM на Украине.

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