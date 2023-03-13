Журналист Караулов стал фигурантом уголовного дела о клевете на Михалкова Фото: Иван ВИСЛОВ

Журналист Андрей Караулов, который на данный момент находится в Дубае, был привлечен к уголовной ответственности за клевету в адрес режиссера Никиты Михалкова. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

Как сообщается, в отношении Караулова было возбуждено уголовное дело по статье 128.1 Уголовного кодекса РФ «Клевета», а поводом для возбуждения этого дела было заявление Михалкова, которого ранее журналист обвинил в якобы вырубке лесов в Нижегородской области.

Уточняется, что состоялись обыски по десяткам связанными с Карауловым адресов в Московской области.

«В ходе проведения следственных действий почти по 20 адресам в Москве и в Московской области сотрудники правоохранительных органов провели серию обысков», - приводит издание заявление собеседника в правоохранительных органах.

Напомним, ранее в доме Караулова проходили обыски из-за заявления Сергея Чемезова по той же статье «клевета». Позже он сообщил, что находится в статусе свидетеля.