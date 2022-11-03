Журналист Караулов назвал свой статус в деле по заявлению Чемезова

Андрей Караулов Фото: Иван ВИСЛОВ

Журналист Андрей Караулов, сообщивший об обысках в доме по заявлению главы Ростеха Сергея Чемезова, рассказал РИА Новости, что находится в статусе свидетеля.

"Они сейчас говорят, вроде как, я свидетель, - уточнил Караулов. - Я с ним вчера говорил, с этим дознавателем, объяснял, что я в больнице, что у меня операция на сердце впереди, к сожалению, если решатся врачи".

Как ранее писал сайт KP.RU, Андрей Караулов рассказал, что в его доме проходят обыски из-за заявления Сергея Чемезова по статье "клевета". По его словам, все телефоны в его жилье и даже у тещи "не отвечают".

Напомним, коммерческий директор youtube-канала "Острожно, Собчак" Кирилл Суханов и бывший главный редактор журнала "Татлер" Ариан Романовский (по паспорту Кузьмин) стали фигурантами уголовного дела о вымогательстве.

По версии следствия, Романовский в одном из телеграм-каналов написал новость, в которой фигурировал глава госкорпорации Ростех Сергей Чемезов. Заявитель утверждает, что после публикации к нему через посредника обратился Кирилл Суханов и сказал, что этот пост может исчезнуть и в будущем новости про Чемезова этот канал публиковать не будет в случае, если Чемезов заплатит 11 миллионов рублей.