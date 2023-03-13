Патрушев заявил о желании России провести объективное расследование взрывов на «Северных потоках» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Москва настаивает на объективном расследовании взрывов на трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток - 2» с участием самой России, а также других заинтересованных стран. Такое заявление в понедельник, 13 марта, сделал секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в интервью для газеты «Аргументы и факты», напомнив, что автор «небывалого теракта» до сих пор неизвестен.

«Любые обвинения, не подкрепленные результатами беспристрастного разбирательства, не могут вызывать доверия», - заявил глава Совбеза РФ, отметив, что без него объективного расследования «озвучивание односторонних субъективных версий теракта ничего не разъясняет».

Кроме того, Патрушев заявил, что Киев ничего не потерял и не приобрел от диверсий на «Северных потоках». По его словам, президенту Украины Владимиру Зеленскому совершение таких диверсий было ни к чему.

Напомним, накануне Берлин обвинили в сокрытии доказательств участия Вашингтона в диверсиях на «Северных потоках».

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