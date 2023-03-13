Патрушев: ФРГ понимает, что диверсия на «Северных потоках» приведет к упадку немецкой экономики Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Берлин понимает, что последствием взрывов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток - 2» будет дальнейшая деградация немецкой экономики, однако продолжает идти на поводу у Вашингтона. Такое заявление сделал секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

«Германия же, пытавшаяся многие годы строить свою экономику на основе сочетания дешевых энергоресурсов из России и передовых немецких технологий, как никто другой понимает, что теракт на трубопроводе однозначно приведет экономику ФРГ к дальнейшему упадку», - заявил глава Совбеза РФ в интервью для газеты «Аргументы и факты».

Как отметил Патрушев, в Германии также хорошо понимают, что «тесная экономическая кооперация» Москвы и Берлина никогда не нравилась Вашингтону и Лондону. По его словам, на данный момент Соединенные Штаты заставляют ФРГ «идти на поводу у выгодной властям США версии диверсии на трубопроводе».

Как писал сайт KP.RU, Патрушев также заявил о желании Москвы провести объективное расследование взрывов на «Северных потоках» при участии России.