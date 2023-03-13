Россия
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
-2°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество13 марта 2023 9:01

Сбой в работе «ВКонтакте» произошел 13 марта 2023 года

Наибольшее число жалоб на работу социальной сети поступило от жителей Москвы, Санкт-Петербурга, а также Краснодара
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Сбой в работе «ВКонтакте» произошел 13 марта 2023 года

Сбой в работе «ВКонтакте» произошел 13 марта 2023 года

Фото: REUTERS

В работе «ВКонтакте» произошел сбой во понедельник, 13 марта 2023 года.

Как сообщает сервис Downradar, который отслеживает работу популярных интернет - ресурсов, наибольшие число пользователей сервиса (30%) сталкиваются с общим сбоем в работе соцсети, чуть меньше (27%) сообщают о том, что их «выкинуло из профиля» и они не могут войти обратно, а примерно столько же (23%) рассказали о проблемах со входом.

Кроме того, пользователи «ВКонтакте» сталкиваются с проблемами на сайте (7%), работой приложения (5%), а также мессенджера (2%).

Согласно приведенным данным, наибольшее число жалоб на работу социальной сети поступило от жителей Москвы, Санкт-Петербурга, а также Краснодара.

Напомним, сбой в работе социальной сети также произошел в начале февраля этого года.