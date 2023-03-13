Сбой в работе «ВКонтакте» произошел 13 марта 2023 года Фото: REUTERS

В работе «ВКонтакте» произошел сбой во понедельник, 13 марта 2023 года.

Как сообщает сервис Downradar, который отслеживает работу популярных интернет - ресурсов, наибольшие число пользователей сервиса (30%) сталкиваются с общим сбоем в работе соцсети, чуть меньше (27%) сообщают о том, что их «выкинуло из профиля» и они не могут войти обратно, а примерно столько же (23%) рассказали о проблемах со входом.

Кроме того, пользователи «ВКонтакте» сталкиваются с проблемами на сайте (7%), работой приложения (5%), а также мессенджера (2%).

Согласно приведенным данным, наибольшее число жалоб на работу социальной сети поступило от жителей Москвы, Санкт-Петербурга, а также Краснодара.

Напомним, сбой в работе социальной сети также произошел в начале февраля этого года.