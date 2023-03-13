Россиян предупредили о новых случаях телефонного мошенничества Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сбербанк предупредил о новом виде телефонного мошенничества, когда злоумышленники звонят своим жертвам, обвиняя их якобы в измене Родине. Об этом сообщает пресс-служба на сайте банка.

«Сбербанк предупреждает о набирающих обороты случаях мошенничества, в которых жертву обвиняют якобы в измене Родине», - сказано в заявлении банка.

Уточняется, что мошенники представляются сотрудниками полиции или спецслужб, после чего заявляют, что сотрудник банка украл его персональные данные, осуществляя от его лица переводы для поддержки украинских войск.

Злоумышленники заявляют, что клиент банка может быть привлечен к уголовной ответственности, поскольку перевод средств украинской армии происходит от его лица. Позже они вынуждают его подключать ложную службу безопасности банка, а потом переводить деньги на их счета, заявляя, что подобным образом собираются вычислить «виновного».

Клиентам банка напомнили, что его сотрудники никогда не спрашивают своих клиентов продиктовать полный номер карты, а также трехзначный код на обороте карты (CVV).

Напомним, накануне директор Координационного центра доменов .RU/. РФ Андрей Воробьев сообщил, что в 2022 году в рунете заблокировали на 40% больше мошеннических сайтов, чем годом ранее.