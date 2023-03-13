Путин обсудил с Пашиняном договоренности по Карабаху

Путин обсудил с Пашиняном реализацию договоренностей по Карабаху Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе телефонного разговора обсудили реализацию трехсторонних договоренностей Баку, Еревана и Москвы по Нагорному Карабаху. Об этом сообщила в понедельник, 13 марта, пресс-служба Кремля.

«Рассмотрены практические аспекты реализации всего комплекса известных договоренностей лидеров России, Армении и Азербайджана 2020-2022 гг., включая шаги по обеспечению стабильности и безопасности на армяно-азербайджанской границе», - сказано в сообщении пресс-службы.

Уточняется, что особое внимание было уделено вопросам обеспечения безопасности на армяно-азербайджанской границе и проектам, которые касаются восстановления транспортно-логистических связей в Закавказье. Российский президент отметил важность конструктивного решения всех возникающих вопросов по Карабаху в тесном контакте с российскими миротворцами.

Напомним, Путин обсудил с Пашиняном ситуацию вокруг Нагорного Карабаха в ходе телефонного разговора в конце января 2023 года, отметив важность реализации трехсторонних соглашений.