Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика31 января 2023 14:28

Путин обсудил с Пашиняном ситуацию вокруг Нагорного Карабаха

Стороны отметили важность реализации трехсторонних соглашений России, Армении и Азербайджана
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Путин обсудил с Пашиняном ситуацию вокруг Нагорного Карабаха

Путин обсудил с Пашиняном ситуацию вокруг Нагорного Карабаха

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент России Владимира Путин обсудил в телефонном разговоре с премьер-министром Армении Николом Пашиняном ситуацию вокруг Нагорного Карабаха. Беседе политиков состоялась во вторник, 31 января.

«Обсуждена текущая ситуация вокруг Нагорного Карабаха с акцентом на важность последовательной реализации всего комплекса трехсторонних договоренностей лидеров России, Армении и Азербайджана. Затронуты также некоторые актуальные вопросы двусторонней повестки дня», – сообщается на сайте Кремля.

Как писал сайт KP.RU, официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала Армению и Азербайджан к скорейшей разблокировке Лачинского коридора и урегулированию разногласий.

Напомним, ранее Пашинян обратился к мировому сообществу с призывом отправить в Нагорный Карабах и Лачинский коридор миссию по сбору фактов о перекрытии Азербайджаном прохода. Глава армянского правительства отметил, что Ереван ожидает более предметных шагов от международного сообщества, в том числе от постоянного члена Совета Безопасности ООН и России, чьи миротворческие войска дислоцированы в Нагорном Карабахе.