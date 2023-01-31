Путин обсудил с Пашиняном ситуацию вокруг Нагорного Карабаха Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент России Владимира Путин обсудил в телефонном разговоре с премьер-министром Армении Николом Пашиняном ситуацию вокруг Нагорного Карабаха. Беседе политиков состоялась во вторник, 31 января.

«Обсуждена текущая ситуация вокруг Нагорного Карабаха с акцентом на важность последовательной реализации всего комплекса трехсторонних договоренностей лидеров России, Армении и Азербайджана. Затронуты также некоторые актуальные вопросы двусторонней повестки дня», – сообщается на сайте Кремля.

Как писал сайт KP.RU, официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала Армению и Азербайджан к скорейшей разблокировке Лачинского коридора и урегулированию разногласий.

Напомним, ранее Пашинян обратился к мировому сообществу с призывом отправить в Нагорный Карабах и Лачинский коридор миссию по сбору фактов о перекрытии Азербайджаном прохода. Глава армянского правительства отметил, что Ереван ожидает более предметных шагов от международного сообщества, в том числе от постоянного члена Совета Безопасности ООН и России, чьи миротворческие войска дислоцированы в Нагорном Карабахе.