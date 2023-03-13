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НовостиПолитика13 марта 2023 10:23

Песков заявил, что цели спецоперации на данный момент можно достичь только военным путем

Представитель Кремля полагает, что предпосылок для мирного урегулирования ситуации сейчас нет
Роман КИЛЬМЯШКИН
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Достижение целей специальной военной операции на Украине остается главным приоритетом России, и на текущий момент их можно выполнить только военным путем. Об этом заявил журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в понедельник, 13 марта 2023 года.

"Сейчас они могут быть достигнуты только военным путем", - подчеркнул Дмитрий Песков.

По словам пресс-секретаря главы государства, в настоящее время нет никаких предпосылок к тому, что украинский конфликт перейдет в мирное русло.

Как ранее писал сайт KP.RU, президент России Владимир Путин в феврале заявил, что целью российской специальной военной операции стала ликвидация нацистской угрозы.По его словам, Россия пыталась решить проблему мирными средствами, в том числе путем последовательной реализации Минских соглашений.