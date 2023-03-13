Песков заявил, что цели спецоперации на данный момент можно достичь только военным путем

Дмитрий Песков Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Достижение целей специальной военной операции на Украине остается главным приоритетом России, и на текущий момент их можно выполнить только военным путем. Об этом заявил журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в понедельник, 13 марта 2023 года.

"Сейчас они могут быть достигнуты только военным путем", - подчеркнул Дмитрий Песков.

По словам пресс-секретаря главы государства, в настоящее время нет никаких предпосылок к тому, что украинский конфликт перейдет в мирное русло.

Как ранее писал сайт KP.RU, президент России Владимир Путин в феврале заявил, что целью российской специальной военной операции стала ликвидация нацистской угрозы.По его словам, Россия пыталась решить проблему мирными средствами, в том числе путем последовательной реализации Минских соглашений.