Британия увеличит оборонные расходы на 5 млрд фунтов на фоне украинского конфликта

В британском правительстве объявили об увеличении оборонного бюджета. Фото: REUTERS

Британское правительство увеличит на 6 млрд долларов (5 млрд фунтов) расходы на оборону. Такое решение принято на фоне украинского конфликта, сообщается в заявлении канцелярии главы британского правительства Риши Сунака.

Сообщается, что большая часть этой суммы (3,6 млрд долларов) будет израсходована на развитие сил ядерного сдерживания, остальное будет направлено на восполнение запасов вооружений и боеприпасов после того, как значительная их часть была передана Украине.

Также сообщается, что правительство Великобритании намерено увеличить военные расходы и довести их до уровня 2,5% ВВП. Сейчас доля расходов на оборону составляет чуть более 2% ВВП Соединенного Королевства.

Тем временем британцы осудили план своего премьера Риши Сунака продолжить поставки оружия Украине и призвали к решению конфликта дипломатическим путем, чтобы избежать дальнейших жертв и разрушений.

Напомним, Британия стала первой страной, согласившейся передать Киеву западную тяжелую технику. Речь идет о танках Challenger 2.

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