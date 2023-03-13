Песков пообещал, что Кремль своевременно сообщит о визите Си Цзиньпина в Россию Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в понедельник, 13 марта, заявил, что на данный момент ему нечего сказать о публикациях СМИ по поводу возможного визита председателя Си Цзиньпина в Россию на следующей неделе, отметив, что Кремль своевременно сообщит о его визите китайского лидера.

«Как правило, объявление о зарубежных официальных визитах осуществляется синхронно по взаимной договоренности сторон, когда такая готовность будет, сообщим», - заявил представитель Кремля.

Песков отметил, что о визите президента Сирии Башар Асада в Россию в Кремле также своевременно проинформируют.

Напомним, накануне агентство Reuters со ссылкой на свои источники заявил о планах председателя КНР собирается посетить Москву на следующей неделе. По данным западных СМИ, Си Цзиньпин собирается провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным.