Визит Си Цзиньпина в Москву ожидается на следующей неделе

Журналисты выяснили, что Си Цзиньпин планирует вскоре посетить Россию Фото: REUTERS

Председатель КНР Си Цзиньпин собирается посетить Москву на следующей неделе, сообщает агентство Reuters со ссылкой на свои источники.

По данным западных журналистов, китайский лидер планирует провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

Как ранее писал сайт KP.RU, 7 марта пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о визите лидера Си Цзиньпина в Россию. Песков сообщил, что в данный момент не располагает какой-либо информацией о визите главы КНР в Москву. Он добавил, что все визиты зарубежных гостей своевременно анонсируются.

Напомним, Владимир Путин подтвердил, что власти России ожидают визита в Москву Си Цзиньпина. Как отметил российский президент, Москва понимает занятость Си Цзиньпина внутренними проблемами, однако надеется на реализацию общих планов по личным встречам.