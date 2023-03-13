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НовостиВ мире13 марта 2023 11:43

Губернатор Бали призвал отменить упрощенный визовый режим для россиян и украинцев

Глава острова заявил о «плохом поведении» российских и украинских туристов
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Губернатор Бали призвал отменить упрощенный визовый режим для россиян и украинцев

Губернатор Бали призвал отменить упрощенный визовый режим для россиян и украинцев

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Губернатор острова Бали Ваян Костер призвал Министерства иностранных дел и юстиции Индонезии прекратить выдавать россиянам и украинцам визы по прибытии, назвав причиной своей просьбы заявления о «плохом поведении и возможной криминальной активности» со стороны российских и украинских туристов.

«Я написал письмо в министерства, попросив отмены для россиян и украинцев возможности получать визу по прибытии», - приводит газета The Jakarta Post заявление политика, который отметил, что к нему поступили заявления и жалобы на туристов из России и Украины, которые якобы злоупотребляют своим статусом туристов для того, чтобы искать заработки на острове.

Напомним, в прошлом году Россия и Украина попали в расширенный список стран, граждане которых могут получать визу по прибытии в Индонезию. Подобная виза предоставляется на границе при предъявлении необходимых документов и подтверждения оплаты сбора.