Минпромторг России включил в список товаров для параллельного импорта автомобили 12 марок Фото: REUTERS

Министерство промышленности и торговли РФ включило в перечень товаров параллельного импорта автомобили 12 иностранных брендов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник в отрасли.

В новый перечень были включены Ford, Renault, Kia, Mazda, Hyundai, Opel, Genesis, Dacia, Citroen, а также Peugeot и Isuzu. Сообщается, что на данный момент документ был направлен на утверждение в Министерство юстиции РФ.

С мая 2022 года в список уже было включено свыше 30 автомобильных марок, среди которых Tesla, Infiniti, Lexus, BMW, Volkswagen, Audi, Mercedes-benz, Mitsubishi, Skoda, Toyota, Suzuki, Subaru, Honda, Mini, а также Nissan и Bugatti.

Напомним, накануне появилось сообщение о том, .что Министерство промышленности и торговли РФ включило в список для параллельного импорта продукцию шведской компании IKEA, американских производителей игрушек Hasbro и Mattel, а также еще нескольких производителей.