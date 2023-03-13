Законопроект о повышении призывного возраста не будет запрещать служить с 18 лет Фото: Михаил ФРОЛОВ

Внесенный в Государственную думу законопроект о повышении призывного возраста до 21 года не будет запрещать идти в армию с 18 лет, говорится в пояснительной записке к документу.

«Право пройти военную службу по призыву путем подачи в призывную комиссию муниципального образования соответствующего заявления, предоставляется и гражданам, достигшим возраста 18 лет», – сказано в законопроекте, опубликованном на сайте Госдумы.

Как писал сайт KP.RU, ранее в Госдуму был внесен проект закона о поэтапном повышении призывного возраста срочной службы граждан РФ до 21 года. Документ предусматривает переходный период, который продлится до 2026 года.

Согласно предложенному законопроекту, призывной возраст в следующем году составит от 19 до 30 лет, через год – от 20 до 30 лет, а с 1 января 2026 года призывной возраст будет от 21 года до 30 лет.