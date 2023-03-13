В Госдуму РФ внесен законопроект о повышении призывного возраста до 21 года

Документ предусматривает переходный период до 2026 года Фото: Александр ГЛУЗ

В Госдуму РФ внесен проект закона о поэтапном повышении призывного возраста срочной службы российских граждан до 21 года. Документ предусматривает переходный период, который продлится до 2026 года.

«Предлагается поэтапно повысить нижний предел призывного возраста до 21 года (в настоящее время от 18 лет)», - сказано в тексте пояснительной записки к документу, который также предлагает повысить верхний предел призывного возраста до 30 лет.

Согласно предложенному проекту, призывной возраст в следующем году составит от 19 до 30 лет, через год - от 20 до 30 лет, а с 1 января 2026 года призывной возраст буде от 21 года до 30 лет.

Напомним, ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин концептуально поддержал идею о повышения призывного возраста российских граждан, а позже, 3 марта 2023 года, глава оборонного комитета Совета Федерации РФ Виктор Бондарев заявил о том, что законопроект о повышении призывного возраста в стране могут внести в Госдуму РФ весной этого года, а при принятии парламентом до лета текущего года он вступит уже этой осенью.