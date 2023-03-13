Минобороны Приднестровья опровергло слухи о призыве студентов на военные сборы

Студентов ПМР не будут привлекать к военным сборам Фото: REUTERS

Министерство обороны Приднестровской Молдавской республики прокомментировало появившиеся в СМИ сообщения о якобы призыве студентов на военные сборы. В ведомстве отметили, что данная информация не соответствует действительности.

Ранее сообщалось, в последние дни в социальных сетях распространялись слухи о том, что от имени военных комиссариатов распространяются повести и обращения “о привлечении студентов к военным сборам”. В пресс-службе ведомства отметили, что официальными лицами министерства обороны подобные документы не изготавливались и не направлялись.

Напомним, 24 февраля 2023 года Минобороны России сообщило о подготовке Киева к вторжению в Приднестровье. По заявлению ведомства, ВСУ готовит провокацию, в ответ на которую будет произведено вторжение на территорию ПМР. Минобороны РФ сообщало о значительном скоплении личного состава и военной техники украинских подразделений рядом с границей Приднестровья.