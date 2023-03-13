«Калашников» начал поставки модульного пистолета Лебедева заказчикам Фото: пресс-служба Росгвардии

Оружейный концерн «Калашников» начал производство модульного пистолета Лебедева (МПЛ) и его первые контрактные поставки заказчикам, сообщил президент компании Алан Лушников.

«В этом году мы начали его производство и осуществляем первые контрактные поставки. В настоящее время партия данных изделий передана заказчику и проходит войсковые испытания», – рассказал глава концерна журналистам.

На выставке «Эскпотехностраж», которая пройдет с 15 по 17 марта в Санкт-Петербурге, концерн сделает акцент как раз на пистолете Лебедева, отметил Лушников. Он добавил, что заказчик продукции «Калашникова» – Росгвардия – является надежным, проверенным и чрезвычайно важным партнером для компании.

Как писал сайт KP.RU, за прошлый год концерн «Калашников» нарастил оружейное производство на 40% по сравнению с объемами 2021 года. В результате компания показала рекордный результат за последние 20 лет. В 2022 году «Калашников» выполнил 45 контрактов в рамках гособоронзаказа и 24 договора по линии военно-технического сотрудничества.