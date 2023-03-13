Bloomberg: Арктика стала новым местом столкновения интересов США и России

Арктика не только богата ресурсами, но и имеет высокое стратегическое значение Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Арктика стала новым местом столкновения интересов США и России, так как регион имеет высокое стратегическое значение и обладает огромными ресурсами, в том числе нефтью и газом. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

"Масштабы арктических ресурсов морского дна не очень хорошо нанесены на карту, но оценки показывают, что регион содержит около одной четверти мировых запасов нефти и природного газа", - говорится в сообщении.

Западные журналисты также обратили внимание, что Россия усиливает присутствие в Арктике, что не может не беспокоить Соединенные Штаты и их союзников по НАТО, так как дает Москве возможность при необходимости перерезать морские пути снабжения, которые короче на дни, если не на недели.

Как ранее писал сайт KP.RU, американский сенатор Ангус Кинг выразил мнение, что Арктика может превратиться в центр гипотетического конфликта России и США на фоне глобального потепления, из-за которого значимость региона увеличивается.

По его словам, объем льдов в регионе с каждым годом становится все меньше, что открывает новые возможности добычи ресурсов и составлению более коротких морских путей, продолжительность некоторых из которых сократится на 15 дней.

Однако больше половины арктического побережья принадлежит России, в связи с чем есть угроза конфликта между двумя державами, утверждает политик.