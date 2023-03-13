В Госдуму внесены поправки в законы о гостайне и о порядке выезда из России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Поправки в законы «О государственной тайне» и «О порядке выезда из РФ и въезда в РФ» внесены в Государственную думу, сообщил депутат Василий Пискарев.

«Предлагается устранить некоторые пробелы в законах, связанные с допуском и доступом к государственной тайне и ограничением права на выезд из страны граждан, осведомленных о сведениях особой важности или совершенно секретных сведениях», – сказал парламентарий журналистам.

Поправки предполагают отказ в допуске к гостайне, если у гражданина или его близких родственников есть счета и вклады в иностранных банках за пределами России, заграничная недвижимость, а также если они используют иностранные финансовые инструменты.

При этом документ предусматривает возможность временного выезда за пределы РФ по гуманитарным обстоятельствам гражданам, ограниченным в этом праве. Среди таких причин – смерть близких родственников или необходимость экстренного лечения, объяснил Пискарев.

Как писал сайт KP.RU, ранее в Госдуму был внесен проект закона о поэтапном повышении призывного возраста срочной службы граждан РФ до 21 года. Документ предусматривает переходный период, который продлится до 2026 года.