Экономист Твердохлеб заговорил о необратимых последствиях для экономики США Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Экс-глава США Дональд Трамп уверен, что экономика США может скатиться до уровня 1930 годов, когда была Великая депрессия. Доцент кафедры «Регулирование деятельности финансовых институтов» факультета финансов и банковского дела РАНХ и ГС Юрий Твердохлеб полагает, что столь негативные последствия в текущее время исключены, но власти США загоняют страну в угол.

- Если бы не было тех технологических возможностей, которые есть сегодня, я бы сказал, что США обречены на Великую депрессию, — говорит "Lenta.ru" Юрий Твердохлеб.

Сейчас устойчивость страны подвергается «колоссальной встряске».

- Перспективы американской экономики, мягко говоря, безрадостные, но не думаю, что повторится история 1920-1930 годов, - заключает

Тем не менее, косвенные признаки очень тревожные - это снижение стоимости акций ведущих компаний, проблемы в банковском секторе, снижение доли американской экономики в мировом производстве. Дальнейшие сценарии пессимистичные. Нацеленность на дедолларизацию делает свое дело.

- Авторитет доллара, на котором построено благополучие США, трещит по швам, - заключил доцент.

В свою очередь, директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта (МГУ), американист Юрий Рогулев полагает, что в словах Трампа есть доля правды. Риск депрессии очень велик.

- Эффект домино идет. Доля правды в словах Трампа есть. Если этот процесс жестко не контролировать, то он будет все хуже и хуже, - сказал он газете "Известия".

Если Федеральная резервная система сейчас не предпримет решительных шагов, жестких шагов по тому, чтобы спасать банки, то грянет довольно серьезный кризис, передает "360".