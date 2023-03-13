Депутат Госдумы Аксаков предрек США кризис, сравнимый с Великой депрессией

В Госдуме предрекли США кризис, сравнимый с Великой депрессией Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Соединенным Штатам может грозить финансовый кризис, сравнимый с Великой депрессией, если власти Федеральная резервная система (ФРС) не примет шагов по спасению обанкротившихся, банков, считает глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

«Если Федеральная резервная система сейчас не предпримет жестких шагов по тому, чтобы спасать эти банки, то грянет мировой кризис, сравнимый с периодами Великой депрессии, а может быть еще серьезнее», – заявил депутат в беседе с РИА Новости.

По мнению парламентария, ФРС начнет печатать доллары, чтобы взять ситуацию под контроль и не позволить финансовому пузырю перерасти в масштабный экономический кризис. Эти меры будут предприниматься за счет будущего взрыва, который обязательно случится, считает он.

Как полагает Аксаков, кризис в США вызван тем, что Вашингтон перевел внимание от внутренних проблем на Европу и Украину. Киеву начали направляться ничем не обеспеченные деньги или средства, обеспеченные оружием, не являющимся производительным товаром, отметил депутат.

Как писал сайт KP.RU, ранее регулирующие органы штата Калифорния приняли решение о закрытии обанкротившего Silicon Valley Bank (SVB), который стал самым крупным банком, рухнувшим в США после финансового кризиса 2008 года.

Позже глава Минфина США Джанет Йеллен заявила, что власти страны не собираются спасать обанкротившийся банк SVB.