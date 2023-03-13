Минпромторг России предложил начать обязательную маркировку БАДов с октября 2023 Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство промышленности и торговли России предложило начать обязательную маркировку биологически активных добавок (БАД) с 1 октября этого года. Об этом сообщила заместитель главы ведомства Екатерина Приезжева.

«Минпромторгом подготовлен проект постановления о ведении обязательной маркировки. Она предусматривает поэтапное внедрение маркировки в течение двух лет: с 1 сентября 2023 года регистрация в информационной системе маркировки, с 1 октября – начало обязательной маркировки производителями и импортерами», – сказала замминистра в ходе выступления в Совете Федерации.

Кроме того, ведомством предлагается сделать обязательной фиксацию кода маркировки при розничной продаже с 1 марта 2024 года. Также по инициативе Минпромторга с 1 мая следующего года в систему должны представляться сведения о выводе из оборота в рамках объемно-артикульного учета. Согласно проекту, с 1 сентября 2025 года должна наступить поштучная прослеживаемость БАДов.

Как писал сайт KP.RU, с 1 сентября 2024 в России начнется маркировка велосипедов.