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НовостиПолитика13 марта 2023 14:46

Путин обновил концепцию государственной политики по содействию международному развитию

Одним из ее принципов указан отказ от навязывания политических условий оказания помощи
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Путин обновил концепцию государственной политики по содействию международному развитию

Путин обновил концепцию государственной политики по содействию международному развитию

Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин подписал указ об изменении Концепции государственной политики в сфере содействия международному развитию.

Согласно документу, опубликованному на портале правовой информации, одним из принципов госполитики России является «отказ от навязывания политических условий оказания помощи и уважение права государств-получателей помощи самостоятельно выбирать модель социально-экономического развития с учетом особенностей каждого из этих государств».

Кроме того, в указе сказано, что госполитика Москвы направлена на «укрепление равноправия и демократизацию системы международных отношений». Также в положениях документа отражены цели России по «укреплению международного мира, всеобщей безопасности и стабильности и поддержке стремления международного сообщества к устойчивому развитию всех государств в интересах утверждения справедливого демократического миропорядка».

Как писал сайт KP.RU, в конце января Путин сообщил, что Министерство иностранных дел России подготовило проект концепции внешней политики страны с учетом изменений в международной повестке. Данный документ относится к категории «документов стратегического планирования». По словам главы государства, российское внешнеполитическое ведомство в этом проекте учло последние изменения, произошедшие в мире за последние пять лет.