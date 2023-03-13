Путин обновил концепцию государственной политики по содействию международному развитию Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин подписал указ об изменении Концепции государственной политики в сфере содействия международному развитию.

Согласно документу, опубликованному на портале правовой информации, одним из принципов госполитики России является «отказ от навязывания политических условий оказания помощи и уважение права государств-получателей помощи самостоятельно выбирать модель социально-экономического развития с учетом особенностей каждого из этих государств».

Кроме того, в указе сказано, что госполитика Москвы направлена на «укрепление равноправия и демократизацию системы международных отношений». Также в положениях документа отражены цели России по «укреплению международного мира, всеобщей безопасности и стабильности и поддержке стремления международного сообщества к устойчивому развитию всех государств в интересах утверждения справедливого демократического миропорядка».

Как писал сайт KP.RU, в конце января Путин сообщил, что Министерство иностранных дел России подготовило проект концепции внешней политики страны с учетом изменений в международной повестке. Данный документ относится к категории «документов стратегического планирования». По словам главы государства, российское внешнеполитическое ведомство в этом проекте учло последние изменения, произошедшие в мире за последние пять лет.