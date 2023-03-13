Депутат Европарламента Уоллес призвал прекратить военную поддержку Украины

Депутат Европарламента Мик Уоллес Фото: кадр из видео

Депутат Европарламента Мик Уоллес призвал премьер-министра Австралии Энтони Альбаниза и главу правительстве Великобритании Риши Сунаку прекратить военную поддержку Украины. Такое предложение евродепутат озвучил после их заявлений о приверженности безопасности в мире.

«Значит, вы оба привержены миру? Больше никакой поддержки «прокси-войны» США и НАТО на Украине? Никакой поддержки войны США против Китая? И, несомненно, вы будете способствовать свободе прессы и освобождению Джулиана Ассанжа?» – написал Уоллес в своих соцсетях

Незадолго до этого премьер Австралии заявил, что он и его британский коллега разделяют видение безопасного и стабильного мира.

Напомним, ранее британцы осудили план Сунака продолжить поставки оружия Украине. Политик заявил, что приоритетом Запада должно быть предоставление Киеву ресурсов, в том числе вооружения.