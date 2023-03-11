Британцы раскритиковали своего премьера Сунака за намерение продолжить поставки оружия Киеву. Фото: REUTERS

Предоставление Киеву ресурсов, в том числе вооружений, является для Запада приоритетом на сегодняшний день, считает премьер-министр Великобритании Риши Сунак. Об этом он заявил, находясь в Париже, накануне встречи с французским лидером Эммануэлем Макроном. По мнению британского премьера, поставки оружия должны якобы укрепить позиции Киева в случае переговоров по украинскому конфликту.

Читатели британского издания Daily Mail выразили резкое несогласие с позицией своего премьера. У них вызвало удивление, как можно выступать за решение конфликта путем переговоров и в то же время накачивать Украину оружием.

«Промедление с переговорами означает больше погибших и больше разрушений», — написал в комментариях к публикации один из пользователей.

Другой отметил, что конфликт на Украине закончится тогда, когда такую команду Киеву даст Белый дом.

При этом читатели издания отмечают, что Россия ясно обозначила свою готовность к решению украинского конфликта дипломатическим путем.

Напомним, посол РФ в КНР Игорь Моргулов заявил, что Россия стремится к прекращению огня на Украине и завершению конфликта, но для этого необходимо соблюдение важного условия. По его словам, речь идет об «уважении территориальной целостности Российской Федерации и ее законных интересов в области безопасности».

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что сложилась уникальная ситуация, когда можно завершить конфликт на Украине. Он призвал Киев заключить мирный договор немедленно без предварительных условий, пока Россия "не перевела экономику на военные рельсы".

Тем временем советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил о планах «убить миллион русских».